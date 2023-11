Família pede ajuda para encontrar homem desaparecido em Ubiratã

Um homem identificado por Tharles Figueira, 30, está desaparecido desde o último sábado, 28, da cidade de Ubiratã. A esposa, Daelen Paula Silva, disse que o último contato com o companheiro foi no inicio da noite de sábado.

Segundo a mulher, ele saiu de casa para participar de um evento no município, com um GM Vectra Elegance de cor branca. A única pista que a família tem é que ele seguiu sentido a uma comunidade, não retornando para a cidade. ]

“Não sabem0s porque ele foi para lá. Desde então não temos mais pista nenhuma”, lamenta a esposa. A única pista até o momento é de uma câmera que filmou ele trafegando sentido a um ponto que cruza sentido um rio.

A companheira conta que já foram conferidas câmeras de segurança na entrada de cidades vizinhas, mas não há registros do veículo. A mulher está angustiada por notícias. O casal tem uma filha. “Fizemos buscas em matas, comunidades vizinhas, áreas rurais, hospitais, delegacias e até no IML, mas não sem sucesso.”

O Corpo de Bombeiros foi acionado também para apoiar nas buscas, pois há suspeitas de que ele tenha caído no rio com o carro. No entanto, a corporação informou que precisa de informações mais concretas para iniciar buscas.

Fonte Ubiratã Notícias