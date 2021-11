Homem encontrado morto em Mamborê é identificado

Foi identificado no Instituto Médico Legal de Campo Mourão, o corpo do homem encontrado morto no início da tarde de ontem, às margens de um rio, em Mamborê.

Trata-se Ivo Berezinski, 42 anos, mas que em Mamborê era conhecido como Ivo Pintor. Ele era de Roncado, mas já vivia há anos na cidade de Mamborê.

Segundo as informações do site Cidade Destaque, de Mamborê, Ivo sempre foi uma pessoa alegre, mas quem o conhecia, sabia que em seu interior, ele carregava tristeza escondida pelos golpes da vida.

Ainda segundo site mamboreense ele foi um dos grandes pintores de cidade, mas um dia por motivos particulares, o mesmo sofreu algumas decepções e acabou indo parar nas ruas.

Mesmo morando nas ruas, era uma pessoa que não causava perigo a ninguém. Seus familiares por muitas vezes tentaram tirá-lo desta vida, mas ele não aceitava. O velório de Ivo acontece na Capela Mortuária de Roncador e o enterro será neste sábado de manhã no Cemitério Municipal.

Informações e foto: Cidade Destaque