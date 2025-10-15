“Conscientização no trânsito”, nesta quinta-feira, na Acicam

A educadora de trânsito do Município de Campo Mourão, Paula Emanuela Felix, profere palestra nesta quinta-feira (16/10), a partir das 8 horas, no auditório da Associação Comercial e Industrial (Acicam). Direcionada aos empresários mourãoenses, a palestra será sobre conscientização no trânsito local.

À frente da organização do evento estão a Prefeitura, a Acicam e o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (Codecam). Os participantes serão recepcionados com café da manhã e os interessados em participar devem confirmar presença pelo telefone (44) 9 8455 3596.