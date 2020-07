Professores recebem formação sobre inteligência emocional

Para lidar com o estresse diário, professor de Educação Física, Josemar Bandeira, deu início a uma série de palestras, via meetings, abordando sobre Inteligência Emocional e Perfil Comportamental. A formação é voltada aos servidores da educação do Paraná, e em quase cinco meses de curso já alcançou mais de 3,5 mil pessoas.

Josemar, que tem uma longa carreira como treinador e gestor de equipe, conta que desde 2019 tem um projeto na Secretaria de Estado da Educação e do Esporte que trabalha com a inteligência emocional e com o perfil comportamental das pessoas. Contudo, devido à pandemia, ele teve que adaptar seu curso. “Vi nos meets uma oportunidade de dar continuidade ao meu projeto e logo percebi que a recepção do público era muito positiva”.

Orientado pela Diretoria de Planejamento e Gestão da Secretaria, Josemar pôde expandir seu curso, que inicialmente era apenas destinado aos chefes e gestores de núcleos, para também alcançar diretores e professores.

“Quando trabalhamos e redescobrimos nossa inteligência emocional, todas as áreas das nossas vidas são beneficiadas. Por isso, achamos interessante incluir também os professores”, diz. Ele afirma que professores podem se beneficiar na atuação de sala de aula, ao conhecerem mais a respeito de gestão de pessoas e inteligência emocional.

Os meets promovidos por Josemar trabalham em cinco principais pontos: Autoconhecimento, Autocontrole, Motivação, Empatia, Relações Interpessoais. Ao longo da palestra, o participante pode identificar pontos em sua própria personalidade e perfil que podem ser melhorados.

A chefe do Núcleo Regional de Educação de Paranaguá, Clarice Ubessi, conta que muitos professores do Litoral participaram e aprovaram os meets com a temática. “A palestra foi muito importante para minha equipe, pois nos fez refletir sobre o nosso perfil e como estamos tratando nossas emoções nesse momento de pandemia”, afirma Clarice.

Agência Estadual de Notícias