“Deus fez justiça”, diz ex-prefeita Regina sobre arquivamento do “Caso Mensalinho”

O Tribunal de Justiça do Paraná arquivou as condenações no “Caso Mensalinho”, que envolviam a ex-prefeita de Campo Mourão, Regina Dubay. No ano passado o processo, que previa até a prisão da ex-prefeita, já havia sido anulado pelo órgão.

A decisão foi assinada pelo desembargador Luís Carlos Xavier, após o Ministério Público considerar inviável reiniciar as investigações com as provas anteriores anuladas.

A decisão foi recebida com alívio por Regina. Em suas redes sociais, ela chegou a agradecer a Deus por estar viva. “Foi um grande dia na minha vida e de outras pessoas que sofreram muito com as calúnias, difamações, injustiças e acusações”, iniciou ela ao tomar conhecimento do arquivamento do processo.

Regina disse também que só Deus sabe o que ela e sua família passaram. “Mas Deus na sua infinita misericórdia fez justiça na minha vida. Glória a Deus por estar viva para ver este momento, porque muitas vezes achei que não aguentaria, mas Deus me sustentou. Obrigada a Deus, aos meus familiares, amigos, e advogados que fizeram parte deste momento”, afirmou.

Regina Dubay, que administrou o município entre 2013 e 2016, havia sido condenada a nove anos de prisão por suposto envolvimento em um esquema no qual servidores comissionados repassavam mensalmente parte de seus salários em benefício da prefeita.

Além de Regina, foram condenados Anselmo Junior Camargo, Carlos Garcia e José Gilberto de Souza. Todos tiveram as penas anuladas com a decisão do TJPR.