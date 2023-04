Professora Karla Tureck é a nova presidente da Fundação de Esportes

A professora de Educação Física Karla Tureck é a nova presidente da Fundação de Esportes de Campo Mourão, cargo que estava ocupado interinamente por José Renato Arruda. A nova integrante do primeiro escalão do Poder Executivo foi apresentada à equipe de secretários na manhã desta segunda-feira (10), pelo prefeito Tauillo Tezelli.

“Promovemos algumas mudanças na equipe, após conversarmos com todos, sempre com o foco de prestar o melhor serviço à população”, sintetiza o prefeito. Com a nova presidente da Fecam e a recente nomeação da enfermeira Camila Corchak como secretária de Saúde, agora são oito mulheres na equipe de gestão do Poder Executivo.

Ex-atleta, Karla Tureck já foi secretária de Esportes do município. “Campo Mourão é reconhecido no âmbito do Estado por ações no esporte e vamos trabalhar para atender o que foi solicitado pelo prefeito para ampliar essas ações da Fecam, sempre com foco nas demandas da população”, disse Karla.