Tio e sobrinho são feridos a tiros em bairro de Campo Mourão

Um atentado a tiros contra tio e sobrinho foi registrado por volta das 18h15 deste domingo, 9, em Campo Mourão. A tentativa de homicídio ocorreu na rua Dos Encontros, esquina com a rua Santa Rita, no conjunto Avelino Piacentini.

Os dois estavam em um veículo VW/Gol, pertencente ao sobrinho e que era dirigido pelo tio, quando ambos foram surpreendidos por quatro homens em duas motos que começaram a atirar.

As vítimas foram feridas e os atiradores fugiram do local. Mesmo feridos, eles se deslocaram até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber atendimento médico. A Polícia Militar foi acionada e esteve na unidade de saúde onde registrou a ocorrência e ouviu as vítimas.

O sobrinho disse que chamou o tio para ir junto verificar um problema mecânico no veículo Gol, quando foram baleados. O tio foi atingido no punho esquerdo e perna direita, enquanto que o rapaz levou um disparo na região das costas.

Os disparos também atingiram o veículo no parachoque dianteiro, vidro esquerdo do motorista, farol dianteiro esquerdo, para-brisas, e em ambas as portas do lado esquerdo. O parachoque traseiro e tampa traseira também foram atingidos.

No local onde houve os disparos populares recolheram 14 estojos deflagrados calibres 9mm. As vítimas disseram não ter conhecimentos de quem seriam os autores. O veículo foi apreendido e encaminhado à delegacia, bem como os estojos encontrados.