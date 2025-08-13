Prefeitura reforça ações no Mês de Atenção às Altas Habilidades/Superdotação

No dia 10 de agosto é celebrado o Dia Internacional das Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD), data que integra o mês de ações voltadas à conscientização, identificação e atendimento de pessoas com potencial elevado nas áreas intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes, de forma isolada ou combinada, acompanhadas de elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e dedicação a áreas de interesse.

Conforme a Deliberação CEE/MS (Conselho Estadual de Educação/Mato Grosso do Sul) nº 11.883, de 5 de dezembro de 2019, as pessoas com AH/SD podem, ainda, apresentar casos de Dupla Excepcionalidade, quando o potencial elevado ocorre junto a algum transtorno do neurodesenvolvimento, como TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade), Transtorno do Espectro Autista ou Transtorno de Aprendizagem Específico.

Na Rede Municipal de Ensino de Campo Mourão, a identificação desses estudantes ocorre, geralmente, a partir da observação do professor da sala regular ou pela sinalização da família. A partir daí, a equipe escolar preenche documentação específica e, quando necessário, é realizada avaliação intelectual pela Secretaria Municipal da Educação. Confirmada a necessidade, o aluno é encaminhado para o Atendimento Educacional Especializado (AEE), que acontece na Sala de Recursos Multifuncional da Escola Municipal Gurilândia.

Esse atendimento estimula e dá suporte ao potencial do aluno, além de contribuir para melhorias no comportamento e na socialização. A Gerente da Educação Especial da Secretaria Municipal da Educação, Flávia Beche, destaca que o trabalho é contínuo e personalizado.

“Nosso objetivo é garantir que cada estudante com altas habilidades tenha a oportunidade de desenvolver plenamente seu potencial, respeitando seu ritmo e necessidades, e contando com o suporte adequado para florescer em todas as áreas da vida escolar e social.”

A Secretária Municipal da Educação, Marina Barbosa, reforça que a iniciativa integra o compromisso da gestão com a educação inclusiva. “A Prefeitura de Campo Mourão tem investido na formação de professores, no fortalecimento do atendimento especializado e na valorização das potencialidades dos nossos alunos. Reconhecer e apoiar talentos é também ajudar construir o futuro da nossa cidade.”

Algumas atividades dos alunos ficarão expostas até o fim deste mês de agosto nas dependências do IMAPE – Instituto Municipal de Pesquisa e Apoio a Educação, situado na Rua das Samambaias, 115 – Jardim Araucária.