Unespar: PFI abre 300 vagas para primeiro semestre de 2021

A Coordenação Institucional do Programa Paraná Fala Inglês (PFI) da Unespar está com inscrições abertas e rematrícula para o primeiro semestre de 2021. Podem se inscrever estudantes, docentes, agentes universitários e pessoas da comunidade interna que comprovem vínculo com a Unespar no ato da inscrição. As inscrições seguem até o dia 5 de fevereiro de 2021.

Estudantes, docentes, agentes universitários e pessoas da comunidade interna da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Universidade Estadual de Maringá (UEM), Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (Unicentro), Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) e Universidade Estadual do Norte do Paraná (Uenp) também podem se inscrever, mas serão convocados caso de vagas remanescentes ou ociosas.

Ao todo, serão disponibilizadas 300 vagas. As aulas devem acontecer de março a julho de 2021. Devido ao período de pandemia, todos os cursos do PFI são ofertados na modalidade on-line, não presencial. Os participantes devem ter disponibilidade de estudo de, minimamente, duas horas (para dos cursos de 30h) e quatro horas (para os cursos de 60h) semanais, no horário escolhido. O participante deve cumprir uma carga horária final de 75% de frequência.

Inscrições, rematrículas e acesso ao edital em: https://tinyurl.com/y484mv7o