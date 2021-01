Morre motociclista vítima de acidente na região

O condutor da motocicleta envolvido em um acidente com um Jeep Renegade no início da noite de ontem, Sérgio Domingues, conhecido como “Graia”, funcionário público em Boa Esperança, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

O acidente ocorreu por volta das 20h de ontem, na rodovia que liga Janiópolis e Boa Esperança. O Jeep Renegade, que acabou tombando, era conduzido por uma mulher. Ela teve ferimentos leves.

Sérgio foi socorrido e encaminhado a um hospital de Campo Mourão, onde acabou falecendo. Segundo as informações, ele havia perdido a esposa há cerca de 60 dias e deixa filhos.

Informações: Goionews