Olimpíada estadual de matemática vai classificar mais alunos para a fase nacional

A edição de 2024 da Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais do Paraná (OMAP), realizada pela Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), já começou. São 900 mil estudantes de 397 municípios do Estado inscritos. As confirmações aconteceram na realização da Prova Paraná, entre os dias 22 e 25 de abril.

Do total de participantes, 150 podem se classificar para a Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM), agendada para outubro. Em 2023, 123 alunos competiram em nível nacional.

“Conseguimos ampliar o número de participantes na fase nacional em quase 30 novas vagas graças aos resultados obtidos no processo no ano passado e também à organização na aplicação das provas. A Associação Brasileira de Matemática solicita o máximo de rigor para a realização de uma olimpíada regional como a OMAP. Pleiteamos diretamente aos gestores do evento esse aumento e tivemos sucesso”, disse o secretário da Educação, Roni Miranda.

O objetivo da OMAP é contribuir para a melhoria da proficiência dos estudantes em Matemática e aprimorar a prática educativa, despertando o interesse e o protagonismo dos alunos na aplicação prática do componente curricular. “A Olimpíada pode, inclusive, ser compreendida como uma ferramenta de inclusão educacional, oferecendo aos alunos oportunidades de se destacarem em um ambiente acadêmico desafiador ”, acrescentou.

A OMAP possui fases classificatórias e oferece aos finalistas, medalhistas de ouro, um curso preparatório, cujo objetivo é garantir o bom desempenho na prova da Olimpíada Brasileira de Matemática, uma competição que estimula o estudo da Matemática e identifica talentos na área.

Depois da Prova Paraná, a próxima fase envolve a seleção de 180 mil estudantes que tiveram resultados mais satisfatórios no exame. As novas provas com esse público, em formato online, ocorrerão em 27, 28 e 29 de maio, terão duas horas de duração e serão aplicadas diretamente nas escolas. Para a 3ª fase do processo, com provas nos dias 24 e 25 de junho, devem ser contemplados cerca de 9 mil alunos. Os testes serão realizados via Plataforma Quizizz, ambos aplicados nas escolas.

A última terá 252 participantes, que, além de serem os medalhistas de ouro da competição em 2024, poderão participar, de 30 de setembro a 2 de outubro, de um curso de imersão, em Foz do Iguaçu. Ao final dessa etapa, eles fazem outra prova de avaliação, de onde sairão os 150 estudantes aptos para disputar as vagas disponíveis da OBM, em provas que serão realizadas nos dias 10 e 11 de outubro.

“Com essa verdadeira maratona, estamos potencializando as aprendizagens relacionadas ao componente de Matemática, envolvendo outras unidades temáticas do currículo, entre elas Geometria, Álgebra, Números, Grandezas e Medidas, Probabilidade e Estatística”, reforçou Miranda.

