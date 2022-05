Nova Escola Gurilândia será inaugurada nesta sexta-feira

Será inaugurada na próxima sexta-feira, dia 13 de maio, às 14 horas, a nova sede da Escola Municipal Gurilândia, construída na esquina da Avenida Jorge Walter com a Rua Guarapuava. O novo prédio custou R$ 5,2 milhões, dos quais R$ 4,4 milhões do governo federal por indicação do deputado federal Rubens Bueno e o restante com recursos do município.

A Escola Gurilândia funciona há 51 anos, ao lado do Mercadão Municipal e do Senac. Com a nova sede, o prédio terá uma nova destinação pelo município. Atualmente são 371 alunos matriculados em 16 turmas do nível 1 ao 5º ano, em dois períodos.

A nova unidade foi edificada numa área de 2,6 mil metros quadrados, com bloco verticalizado que contempla as funções administrativas, pedagógicas e de serviços, quadra coberta e estacionamento descoberto. A área pedagógica conta com salas de aula para educação infantil; educação fundamental; multifuncional; altas habilidades; laboratório de ciências; salas de multimídia e de uso múltiplo; laboratório de informática e sala de leitura.

Fundada em 10 de outubro de 1970, na gestão do prefeito Horácio Amaral, na Rua São Josafat, a Escola Gurilândia iniciou com atividades de recreação. Foi autorizada a funcionar em 1985 na modalidade de Educação Infantil, atendendo Jardim I, II e III, passando posteriormente por algumas alterações de endereço, modalidades de oferta e nome.

“Houve atraso na obra por conta da pandemia e repasse de recursos federais, mas finalmente está concluída e podemos entregar de forma definitiva à comunidade uma escola modelo dentro dos padrões modernos de construção para atender ainda melhor nossos alunos e servidores”, ressalta a secretária municipal Tânia Caetano. A escola será uma referência para a educação infantil e ensino fundamental em razão dos recursos disponíveis para o aprendizado.