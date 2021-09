Homem é preso em flagrante por furto no cemitério

Um homem foi detido pela Polícia Militar logo após furtar algumas peças de bronze no cemitério São Judas Tadeu, em Campo Mourão. O fato ocorreu na manhã desta quinta-feira.

De acordo com a PM, um funcionário do local flagrou o homem furtando peças de bronze dos túmulos. Conforme as informações, ao ser flagrado, o autor teria fugido levando algumas peças.

Com base nas características do suspeito, os policiais realizaram patrulhamento e o localizaram nas proximidades, carregando uma sacola com uma imagem talhada em bronze, de aproximadamente 1 quilo. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia.