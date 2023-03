Evento marcou os 45 anos de fundação do Museu Municipal

Mais de 70 pessoas visitaram o Museu Municipal Deolindo Mendes na manhã do domingo (19), data que a instituição completou 45 anos de fundação. Na ocasião foram homenageados os professores Antônio Gussão e Helena Tabuchi, fundador e primeira coordenadora do Museu na década de 1980. Durante a solenidade, foi descerrado o quadro “Mulheres de Campo Mourão”, uma releitura do trabalho de Elian Almeida, realizada pela artista plástica Juliana Martini, de Campo Mourão, que mostra mulheres de várias etnias costurando a bandeira de Campo Mourão.

Também na solenidade foi anunciada a reforma do prédio do Museu, que contará com nova fiação elétrica, forro em drywall e pintura. “O nosso Museu guarda a história de Campo Mourão e a nossa preocupação que é o seu prédio tenha condições seguras para condicionar seu acervo”, explica Roberto Cardoso, diretor-presidente da Fundação Cultural de Campo Mourão.

Outro acontecimento que marca as festividades dos 45 anos do Museu é as exposições “Faces de Auschwitz” e “Escravidão no Brasil”, do Museu do Holocausto, em Curitiba, que fica em cartaz até o dia 1º de abril. “As duas exposições, além de marcar o aniversário do Museu, é um convite para a reflexão. Os museus estão deixando de ser locais de colecionismo, estão retratando a vida e as mazelas da humanidade. As atrocidades do nazismo e da escravidão no Brasil é algo que não devemos esquecer”, ressalta o historiador Jair Elias, coordenador do Museu.

O evento contou com a apresentação musical do grupo “De Biaggio” e a presença do prefeito Tauillo Tezelli, da primeira dama Hosana Tezelli, do diretor-presidente da Fundação Cultural de Campo Mourão, Roberto Cardoso, familiares dos homenageados e público em geral.