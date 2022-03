XIX Mostra IntegradoAgro apresenta novas tecnologias para o agronegócio

Organizada pelo curso de Agronomia do Centro Universitário Integrado, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) e o Instituto Integrado de Ciência e Tecnologia (IN2), a 19ª Mostra IntegradoAgro reuniu, no último sábado (5), mais de 700 pessoas no câmpus da instituição, localizado em Campo Mourão. Estruturado inicialmente como um dia de campo, o evento ganhou novos parceiros, expositores e atrações para a edição deste ano. Quem visitou a mostra pode saber mais sobre as novas práticas e soluções tecnológicas desenvolvidas por diversas empresas do setor do agronegócio, inclusive relacionadas as energias solares, avicultura, piscicultura e bovinocultura.

Ainda foi possível ter contato com agentes financeiros, conhecer a raça Purunã, lançada recentemente pelo IDR-Paraná, conhecer as políticas públicas e programas de apoio do governo de estado, apresentadas por 13 extensionistas do IDR-Paraná, receber orientações sobre saúde, além de conhecer e provar os produtos da agroindústria familiar.

Na abertura do evento, a mantenedora e reitora do Centro Universitário Integrado, Maria da Conceição Montans Baer, reafirmou seu desejo de ver a mostra tornar-se um evento de grandes proporções e destacou a importância das parcerias firmadas para a edição deste ano, que ganhou novo formato com a parceria do IDR-Paraná.

“Eu sempre digo que eu não gostaria de fazer só uma mostra agronômica, eu tenho um sonho maior que é fazer aqui um show rural nos moldes de Cascavel. Nós vamos conseguir isso, justamente, com a união de todos cursos, de todos os setores, tanto do setor público quanto da iniciativa privada. Hoje, o que eu vi aqui me mostrou que meu sonho pode ser realidade”, concluiu.

De acordo com o gerente regional do IDR-Paraná, Jairo Martins de Quadros, o evento foi uma grande oportunidade de disseminar informações do setor. ”Entendemos que a Mostra IntegradoAgro é um importante evento de tecnologia e inovação para todo o agronegócio da nossa região. Essa é uma verdadeira vitrine tecnológica, onde temos a possibilidade de aproximar estudantes, visitantes, pesquisadores e profissionais com amplo conhecimento tanto na parte técnica, quanto na parte de comercialização e vendas, fazendo com que as informações importantes e atualizadas cheguem rapidamente ao público”.

A mostra, que é também é uma oportunidade de estudantes de ensino médio, técnico e superior terem contato com as empresas, profissionais e tecnologias, buscando se preparar para o mercado de trabalho, atraiu visitantes de diversas regiões do estado, como os alunos do Colégio Agrícola de Apucarana, que viajaram cerca de 150 km para participar do evento.

Para o coordenador do curso de Agronomia do Centro Universitário Integrado, Marcelo Picoli, as novidades apresentadas na mostra contribuem para o desenvolvimento do setor agropecuário de Campo Mourão e região. “Esta foi uma oportunidade enriquecedora, tanto para os estudantes quanto para os produtores rurais e comunidade em geral, pois trouxe tecnologias, serviços, políticas públicas e programas de governo que estão disponíveis ao produtor rural”, disse.