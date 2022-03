Prazo para pagamento à vista do IPTU 2022 vence nesta quinta-feira

Vence na próxima quinta-feira, dia 10 de março, o prazo para pagamento em parcela única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Na mesma data vence também o prazo para quitar a primeira parcela para o contribuinte que fez esta opção. Os boletos foram entregues nos endereços cadastrados no sistema do município e também estão disponíveis para emissão no portal http://campomourao.atende.net.

O contribuinte que optou pelo pagamento parcelado em até 10 vezes recebeu o boleto com duas parcelas. “As demais ainda serão entregues pelos Correios”, explica o secretário municipal de Finanças e Orçamento, Aldecir Roberto da Silva. Além dos boletos com código de barras e QR Cod, há ainda opção para pagamento por PIX no portal do município na internet.

“Os proprietários de imóveis não edificados que não cadastraram endereço de entrega terão que baixar pela internet ou retirar o boleto na praça de atendimento”, explica o secretário. Ele lembra que o contribuinte que efetuou o pagamento em dia no ano passado é beneficiado com o desconto de pontualidade, equivalente a 10 por cento, sobre o valor do imposto apurado, já lançado no valor do boleto.

Mais informações pelos telefones 3518-1163 ou 3518-1197, ou na Praça de Atendimento da prefeitura (Rua Brasil, 1407, Edifício Plaza – térreo).