11º BPM realiza solenidade de troca de luvas e divisas dos Oficiais e Praças promovidos

O comandante do 11° Batalhão da Polícia Militar, tenente coronel Willian Silveira, realizou na manhã desta terça-feira, 15, na sede do quartel, a troca das luvas dos oficiais e das divisas das praças promovidas no último dia 10 de agosto.

A solenidade contou com a presença dos familiares e amigos dos agraciados. Em seu discurso o comandante agradeceu, principalmente pelo apoio da família dos policiais e, elencou a satisfação em receber os novos graduados e oficiais.

“Essas promoções enobrecem ainda mais o nome desta instituição que sempre busca manter a ordem e a paz. Em nome de todos os policiais desejamos sucesso e sabedoria aos novos tenentes da Polícia Militar”, disse ele.

POLICIAIS AGRACIADOS

2º Tenente – Davi Otávio Bentz

2º Tenente – Leniel Correira Evangelista

Sargento:

3° Sgt – Frank Wanderson Cornelian de Amorim;

Cabos:

Adriana Morigi Ribeiro dos Santos;

Adriano Souza Bento;

Cirilo Pereira Dos Santos;

Greice Kelly de Oliveira de Souza Machado;

Joacir Brust;

Vagner Ferreira Costa;