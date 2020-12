Campanha da Acicam vai distribuir 525 vale compras

Número recorde de vale-compras está sendo distribuído este ano na campanha “Campo Mourão – Cidade Natal”, promovida pela Associação Comercial e Industrial (Acicam). Os consumidores que estão fazendo compras nas empresas participantes da tradicional campanha estão concorrendo a 525 vale-compras, além de vários outros prêmios (inclusive a um veículo Renault Kwid zero quilômetro). No total, a promoção vai distribuir 1.000 prêmios.

Os vale-compras variam de R$ 20,00 a R$ 300,00 e totalizam R$ 26 mil. Cerca de 230 empresas, identificadas com cartazes da promoção, participam da campanha e os consumidores concorrem aos vale-compras raspando o cupom que recebem no ato da compra. Com exceção do carro zero quilômetro, todos os demais prêmios da promoção serão sorteados raspando o cupom. Para concorrer ao carro zero quilômetro, o consumidor deve preencher o cupom e depositar nas urnas da promoção. O sorteio será no dia 8 de janeiro, às 16 horas, em evento aberto ao público que vai acontecer na praça São José (estande da Acicam).

A premiação da campanha inclui ainda dois play station 4, cinco televisores de 32 polegadas, cinco tablets, 12 bicicletas, 150 caixas de som (bluetooth) e 300 headphones. A promoção vai se estender até o dia 7 de janeiro de 2021.