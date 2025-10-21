Últimos dias para concorrer a 10 bolsas de estudos no Integrado

Quem deseja concorrer a 10 bolsas de estudos do Centro Universitário Integrado – válidas para mais de mais de 60 opções de cursos superiores (exceto Medicina e Odontologia) que iniciam no primeiro semestre de 2026 – tem somente até às 13h do dia 24 de outubro para se inscrever.

Os descontos chegam a 100% do valor da mensalidade e valem durante todo o período de estudos da graduação escolhida. Diferentemente dos financiamentos, quem conquista esses benefícios não precisa devolver nenhum valor à instituição de ensino superior depois de formado.

INSCRIÇÕES

Para participar do processo seletivo é necessário ter concluído o ensino médio ou equivalente. As inscrições são gratuitas, estão abertas à comunidade e podem ser feitas até às 13h do dia 24 de outubro, somente pelo site https://ceiconcursodebolsas.grupointegrado.br/

Não poderão participar deste concurso quem já fez a matrícula no Integrado, trancou a inscrição, desistiu dos estudos ou solicitou a transferência.

DESCOONTOS

A distribuição das bolsas de estudos seguirá a classificação geral dos candidatos. O primeiro colocado terá 100% de desconto nas mensalidades. O segundo colocado terá 80% de abatimento e o terceiro colocado terá redução de 60%. Os classificados do 4º ao 10º lugar terão 50% de desconto nas mensalidades.

Para manter o benefício é necessário ter bom rendimento acadêmico e não reprovar.

SOBRE A PROVA

A prova deste processo seletivo será realizada no dia 25 de outubro, das 14h às 18h e no formato online. Os candidatos poderão fazer a avaliação somente uma única vez. A plataforma do concurso usa Inteligência Artificial para detectar meios de consulta. Assim, é possível identificar comunicação oral e acesso a outro navegador; fatores que implicam na eliminação do participante.

A lista dos aprovados será divulgada no site www.grupointegrado.br, a partir das 16h de 28 de outubro. As matrículas acontecem entre 28 a 31 de outubro e as aulas iniciam no primeiro semestre de 2026.

QUALIDADE RECONHECIDA PELO MEC

O concurso de bolsas de estudos do Centro Universitário Integrado é realizado há quatro anos, é uma ótima oportunidade para quem deseja estudar em uma instituição de excelência, reconhecida pelo MEC – com nota máxima (5) no Conceito Institucional – e que já formou mais de dez mil universitários.

Em 30 laboratórios modernos e equipados – com infraestrutura equiparada às melhores universidades do país e do exterior – os acadêmicos do Integrado aprendem a desenvolver múltiplas aptidões técnicas e socioemocionais para se destacar na profissão, planejar a carreira e criar seu projeto de vida. O corpo docente é altamente qualificado e os professores são especialistas em suas áreas.

SERVIÇO

O que: Centro Universitário Integrado realiza concurso, que vai ofertar 10 bolsas de estudos válidas para mais de 60 opções de cursos de graduação (exceto Medicina e Odontologia), com descontos que chegam a 100% da mensalidade

Quem pode participar: Quem já concluiu o ensino médio ou curso equivalente. Não poderão participar deste processo seletivo quem já fez a matrícula no Integrado, trancou a inscrição, desistiu dos estudos ou solicitou a transferência

Inscrições: São gratuitas, estão abertas à comunidade e podem ser feitas até às 13h do dia 24 de outubro, somente pelo site https://ceiconcursodebolsas.grupointegrado.br/

Data da prova: Será no dia 25 de outubro, das 14h às 18h, e realizada no formato online

Resultado: A lista dos aprovados será divulgada no site www.grupointegrado.br, a partir das 16h de 28 de outubro

Matrículas: Acontecem entre 28 a 31 de outubro e as aulas iniciam no primeiro semestre de 2026

Informações: pelos tels. 0800-042-0109 / 0800-000-7005 / 44-3518-2500 e site www.grupointegrado.br