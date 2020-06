Últimos dias: inscrições para o processo seletivo de Medicina do Integrado terminam no domingo

Termina no próximo domingo (05), o prazo para inscrições no processo seletivo de Medicina do Centro Universitário Integrado. Os interessados em concorrer a uma das 30 vagas ofertadas pela instituição podem ser inscrever pelo site www.medicinaintegrado.br. A taxa de inscrição é de R$ 200,00 e pode ser parcelada, em até 3x, no cartão de crédito.

Este ano, devido à pandemia da Covid-19, o tradicional Vestibular de Inverno do Integrado foi substituído pelo Vestibular On-line e pelo ingresso por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). No caso do curso de Medicina, os candidatos serão classificados, exclusivamente, pelo resultado obtido no ENEM, nas edições realizadas nos anos de 2017,

2018 ou 2019. No momento da inscrição, o candidato deverá informar a nota da última edição que tenha realizado.

Com uma estrutura de ponta, um dos principais diferencias do curso de Medicina do Integrado é a Simulação Médica Realística. No Hospital Simulado, com a ajuda de simuladores de alta fidelidade, os estudantes podem testar os conhecimentos e habilidades sem colocar em risco a vida de pacientes reais. Além disso, o curso possui uma metodologia diferenciada, alinhada às melhores faculdades de Medicina do mundo.