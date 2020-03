“Salto de qualidade”, diz Beto Preto ao inaugurar Ambulatório do Integrado

O Centro Universitário Integrado inaugurou na manhã desta sexta-feira, o Ambulatório Acadêmico de Especialidades Médicas da Instituição, localizado na Unidade Câmpus do Integrado. A inauguração reuniu diversas autoridades, incluindo o secretário de Estado de Saúde do Paraná, Beto Preto.

Representantes do Integrado receberam os convidados, dentre eles o prefeito Tauillo Tezelli, deputado federal Rubens Bueno, estadual Douglas Fabrício, o secretário de Estado Beto Preto, além de vários prefeitos da região e diversos representantes da comunidade.

“Um salto de qualidade”, declarou Beto Preto durante seu discurso, ao falar sobre o Ambulatório do Integrado. E destacou também a importância do atendimento que estará prestando junto ao Sistema Único de Saúde (SUS).

“Todo ambiente de ensino que se soma a possibilidade de atendimento com o Sistema Único de Saúde, acaba abrindo portas para atender melhor as pessoas. Temos a obrigação de abrir novas oportunidades e aqui, hoje, nós estamos enxergando o que a iniciativa privada por fazer em conjugação de esforços ao SUS. Por isso considero uma iniciativa louvável”, disse o secretário.

O diretor do Grupo Integrado, Pedro Montans Baer disse que o ambulatório começa com sete especialidades médicas, mas no prazo de um ano, a expectativa é triplicar esse número. “Até meados de 2021, deveremos ter cerca de 20 especialidades. Será aberto à população em geral, iniciando com agendamento da prefeitura, via SUS. A ideia é que se abra depois para a Comcam”, afirmou.

Com uma área de aproximadamente 1.800 m², a estrutura do Ambulatório conta com 28 consultórios, salas de atendimentos e toda infraestrutura necessária para os cursos da área da Saúde da Instituição, principalmente Medicina.

O Centro Universitário Integrado investiu mais de R$ 4 milhões no local, que têm como focos principais a qualidade de ensino e atendimento à população.

O prefeito Tauillo Tezelli também destacou a importância do empreendimento e da parceria com o Integrado. “É uma opção a mais para o município resolver os problemas de especialidades. O curso de medicina traz vários benefícios para a nossa cidade, seja na economia, nos hospitais, postos de saúde e agora com esse atendimento. Todo serviço que hoje encaminhamos ao Ciscomcam, que provoca fila e a falta de profissionais, poderá ser suprida pelo Integrado”, comemora o prefeito.

Após o descerramento da placa inaugural, o secretário Beto Preto e demais autoridades e convidados conheceram as dependências do ambulatório, acompanhados da mantenedora do Grupo Integrado, Maria da Conceição e Henning Erich Baer.