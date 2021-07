Projeto Horta Solidária do Integrado doa frutas à Santa Casa de CM

O curso de Agronomia do Centro Universitário Integrado doou, na última terça-feira (29), cerca de 60 kg de frutas (banana e mamão) ao Hospital Santa Casa de Campo Mourão. A doação faz parte do projeto Horta Solidária, que tem por objetivo realizar doações de produtos hortícolas cultivados por acadêmicos e estagiários na disciplina de fruticultura e olericultura.

O projeto Horta Solidária, conduzido pelo professor mestre Jhone de Souza Espíndola, surgiu da necessidade de dar destinação à grande quantidade de frutas e hortaliças produzidas no pomar e horta didática e também de cumprir com uma das missões do curso de Agronomia, que é desenvolver projetos alinhados à assistência social na região da COMCAM.

A entrega da produção é realizada sob oferta, isto é, ocorre quando há colheita. A produção de hortaliças e frutas é sazonal, possuindo diferentes períodos de ciclo para o cultivo. Por isso, algumas hortaliças e frutas são disponibilizadas uma vez por semana e outras podem levar um mês ou mais para serem produzidas.

A coordenadora do curso de Agronomia do Centro Universitário Integrado, professora doutora Nádia Cristina de Oliveira, destaca a importância da participação dos acadêmicos em projetos sociais. “A participação em projetos como esse ajuda o futuro profissional a expandir a visão de mundo, tornando-o mais humano. É um ato muito nobre que com certeza será valorizado“, explicou a coordenadora.