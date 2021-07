CM/Futsal vence Ampére e sobe três posições na tabela do Paranaense

Em jogo de nove gols realizado na noite desta quarta-feira (30), o Campo Mourão Futsal conseguiu uma vitória maiúscula por 5 a 4, pelo Paranaense Série Ouro, jogando em Ampére (Sudoeste do Paraná).

Depois de sair vencendo por 2 a 0 no início do primeiro tempo, o time mourãoense sofreu o empate ainda na etapa inicial de partida, e durante quase todo jogo trocou golpes com o time da casa, alternando a contagem do placar. Há dois minutos do final, quando a partida estava empatada em 4 a 4, o carneiro tricolor fez o gol da vitória com Caio Jr, o segundo dele no duelo, e fechou o confronto em 5 a 4. Cabreúva, Caio Barros e Tom marcaram os outros gols do Campo Mourão, que vai a 15 pontos e salta da décima para a sétima posição na tabela de classificação.

Pelo estadual o próximo compromisso será somente dia 17 de julho, quando recebe o Dois Vizinhos na Arena UTFPR. Antes, porém, o carneirão da massa faz dois jogos pela Liga Nacional contra o Marechal Rondon, nos dias 07 e 11 de julho.