Palestra lotou auditório da Acicam

Em torno de 120 pessoas, entre empresários e colaboradores, participaram da palestra gratuita “Como encantar e fidelizar clientes: Inspire-se na Disney”, que Lígia Pereira Blanco proferiu na noite desta terça-feira (7/5) no Auditório Marta Kaiser, em Campo Mourão. Foi o primeiro evento que a Associação Comercial e Industrial (Acicam) realizou em parceria com o Sebrae na gestão da nova diretoria da entidade, presidida por Francisco Viudes.

O auditório ficou completamente lotado e, na avaliação dos organizadores, a promoção foi um sucesso, não apenas pela presença de público, mas também pela qualidade da palestra. Ao final, Lígia Pereira Blanco foi demoradamente aplaudida pelos participantes.

Entre as metas da nova diretoria da Acicam está a realização de palestras, cursos e outras ações direcionadas a capacitação e reciclagem de conhecimentos de empresários e seus colaboradores. Mais parcerias com o Sebrae e outras instituições de apoio ao setor empresarial para a realização de eventos de aperfeiçoamento de conhecimentos estão em negociação.

LÍGIA BLANCO

Profissional com 19 de anos de experiência em empreendedorismo e comércio exterior, atuando em mercados como Ásia, EUA, Europa e América do Sul, Lígia Pereira Blanco é formada em Excelência em Liderança pelo Instituto Disney (Orlando – Flórida). Também é bacharel em Administração (com Habilitação em Comércio Exterior) pelo Unicesumar.

O vasto currículo da palestrante destaca ainda que é especialista em Direito Internacional e Econômico pela UEL, Mestranda em Gestão Estratégica de Empresas pela Universidade de Missouri – EUA, diretora Comercial na Trading Company AKON International, consultora credenciada do Sebrae e idealizadora do Conecta Delas. Ela é ainda professora universitária de cursos de graduação e pós-graduação em Empreendedorismo e Comércio Exterior.