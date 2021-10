Continua a busca de doações para salvar o Lar de Idosos

A mobilização da comunidade com o objetivo de arrecadar doações para assegurar a continuidade do funcionamento do Lar de Idosos São Joaquim e Sant’Ana (antigo Lar dos Velhinhos Frederico Ozanam) prossegue em Campo Mourão. Com uma dívida acumulada superior a R$ 200 mil, resultado da impossibilidade de realizar tradicionais promoções nos últimos dois anos, a instituição correr o risco de ter o repasse de verbas governamentais para manutenção suspenso devido a falta de certidão negativa em razão de inadimplências.

A entidade – agora administrada por padres e diáconos de Campo Mourão – abriga atualmente mais de 40 idosos e à frente da campanha que busca doações está a Associação Comercial e Industrial (Acicam). Contas exclusivas para a campanha foram abertas pela entidade empresarial e as doações podem ser depositadas nas agências do Sicredi (banco – 748, agência 0726, conta corrente 62.739-9), Sicoob (banco 756, agência 4340, conta corrente 162.167-0), Bradesco (banco 237, agência 179-1, conta corrente 14.307-3), Banco do Brasil (agência 8570-7, conta corrente 198-8) ou na Cresol (133- Conta 80382-0 Agência 1696).

O presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet, destaca que o objetivo é assegurar a continuidade do funcionamento do Lar dos Velhinhos de Campo Mourão “que enfrenta sérias dificuldades financeiras. A nova diretoria pede ajuda para a comunidade e todas as doações são bem vindas, independentemente do valor”, conclama o líder empresarial.

Devido a pandemia de Covid-19, o Lar de Idosos – localizado na saída para Araruna – não pode realizar nos últimos dois anos a tradicional Festa da Solidariedade (churrascada). No passado, a entidade também ficava com a arrecadação do estacionamento na realização da Festa Nacional do Carneiro no Buraco.