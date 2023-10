Pelo segundo ano consecutivo, Grupo Integrado conquista o selo Great Place to Work

Pelo segundo ano consecutivo, o Grupo Integrado de Campo Mourão (PR) conquista a certificação internacional Great Place to Work (GPTW) como uma das 110 melhores empresas para se trabalhar no Paraná. Dessa vez, a companhia ficou em 31º lugar e subiu 23 posições em relação ao ranking de 2022.

A cerimônia da 14ª Edição Estadual GPTW e que marcou a entrega do selo foi realizada no dia 9 de outubro, no Espaço UP Expo, em Curitiba. Estiveram presentes o mantenedor Pedro Henrique Montans Baer, o vice-reitor Jeferson Vinhas Ferreira, a diretora de gente Carla Oliveira e a gerente de recursos humanos Renata Giovanini, entre outros colaboradores que representaram seus departamentos.

“O GPTW é uma das honrarias mais prestigiosas na área de ambiente de trabalho e cultura empresarial. Ele reconhece organizações que se destacam na promoção de um local de trabalho inclusivo, colaborativo e positivo onde os funcionários se sentem valorizados e motivados”, explica a gerente de Recursos Humanos do Grupo Integrado, Renata Giovanini.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A certificação é realizada pela consultoria global Great Place to Work, que atua em mais de 90 países desde os anos 1980. O selo tem validade de 12 meses e é reconhecido tanto pelos clientes, quanto pelos talentos profissionais do mercado.

Entre os diversos fatores que contribuem para as avaliações das empresas ranqueadas no GPTW estão as oportunidades de desenvolvimento profissional, o nível de confiança que os colaboradores depositam na empresa e em suas lideranças, a promoção de um ambiente inclusivo e que respeita a diversidade, as boas práticas que reconhecem a cultura organizacional e determinam o nível de excelência no ambiente de trabalho.

BENEFÍCIOS DE SER GPTW

A conquista do selo traz uma série de vantagens diretas às empresas como a atração de profissionais mais qualificados, a diminuição do turnover dos funcionários, o fortalecimento da marca e da reputação, a diferenciação dos concorrentes e pode ainda impactar na melhoria dos resultados financeiros.

“Estamos incrivelmente orgulhosos de receber o prêmio GPTW pelo segundo ano consecutivo. Isso é um testemunho do compromisso de nossa empresa com a felicidade e o sucesso de nossos funcionários. Continuaremos a investir em nosso pessoal e em nossa cultura empresarial, buscando constantemente maneiras de melhorar e inovar”, enfatiza Renata Giovanini.

A mantenedora e reitora do Centro Universitário Integrado, Maria da Conceição Montans Baer, enfatiza a importância da premiação. “É resultado de um trabalho em equipe que acredita na importância de um crescimento com respeito e responsabilidade onde todos ganham”.

ECOSSISTEMA INOVADOR E A SERVIÇO DA COMUNIDADE

O Grupo Integrado de Campo Mourão é formado por um ecossistema de ensino para que os estudantes tenham uma formação integral, desde o berçário até a pós-graduação.

A estrutura engloba um colégio com ensino infantil, fundamental, médio e pré-vestibular. Já o Centro Universitário é reconhecido como instituição de excelência, com nota 5 na avaliação do MEC, e oferece mais de 55 cursos de graduação presencial, semipresencial e a distância – incluindo Direito, Medicina e Odontologia – e mais de 100 cursos de pós-graduação em diversas áreas do conhecimento.

O corpo docente do Grupo Integrado é altamente qualificado, a infraestrutura é moderna e com tecnologia de ponta, a matriz curricular é atualizada e alinhada às exigências do mercado.

O Grupo também é composto pelo Instituto Integrado de Ciência e Tecnologia IN2, Integrado Genética, Super Professor e Coonect.se. Recentemente, a instituição foi premiada em nível nacional com a primeira vertical do agronegócio brasileiro: a BeAgro Integrado. Trata-se do conceito de verticalização da educação, inovação e tecnologia, visando à formação integral do profissional do agro do futuro de forma estratégica.