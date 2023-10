Lojas atendem até às 17 horas, neste sábado, em Campo Mourão

Uma vez mais, o comércio lojista de Campo Mourão atenderá os clientes em horário especial – até às 17 horas – neste sábado (14/10). Será o último sábado com o funcionamento das lojas em horário dilatado em outubro. Há décadas, o comércio mourãoense estende o atendimento até o final da tarde nos dois primeiros sábados de cada mês.

Nesta quinta-feira (12/10) é feriado nacional – em comemoração do Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida – e o comércio permanecerá fechado. Também na próxima segunda-feira (dia 16) será feriado em Campo Mourão, com o comércio fechado. O recesso é referente ao feriado de aniversário do Município de Campo Mourão, transferido do último dia 10.

BOAS VENDAS

O funcionamento do comércio lojista de Campo Mourão em horário especial nos dois primeiros sábados do mês já é uma tradição. Os consumidores incorporaram o costume de aproveitar o horário estendido para ir às compras sem enfrentar a correria do dia-a-dia. E não apenas os mourãoenses são atraídos pelo horário especial do comércio nessas datas, pois os comerciantes relatam que é cada vez maior o número de moradores de cidades da região que fazem compras em suas empresas nos sábados com portas abertas até o final da tarde.

Os empresários relatam ainda que o horário especial aos sábados fomentam de forma significativa as vendas e tem relevância no faturamento mensal.