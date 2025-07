Pecuaristas de Campo Mourão recebem touros reprodutores da raça Purunã

Pecuaristas, autoridades do município de Campo Mourão, do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR) e do Governo do Paraná se reuniram no Eco Campus do Centro Universitário Integrado para uma solenidade de entrega de touros reprodutores da raça Purunã.

O evento foi no dia 17 de julho e celebrou a adesão do município ao Programa Estadual do Gado Purunã, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB), que visa fomentar a genética e a produção de gado de corte no Paraná.

Cada pecuarista contemplado recebeu um touro reprodutor Purunã, com a contrapartida de doar, após três anos, três bezerros ao estado, fechando o ciclo de estímulo e sustentabilidade do programa. Ao todo, foram entregues 13 touros (9 para Campo Mourão, 2 para Iretama e 2 para Altamira do Paraná).

CUIDADOS SANITÁRIOS

A doutora em Zootecnia, coordenadora e professora do curso de medicina veterinária no Centro Universitário Integrado, Camila Mottin, ministrou palestra no local e falou sobre as práticas essenciais no processo de vacinação do gado.

“É importante que os criadores implementem um calendário sanitário em suas propriedades, façam o planejamento da ação no curral, treinem as equipes sobre o uso e o correto armazenamento do imunizante. Isso melhora a eficiência da vacina e diminui os gastos financeiros”, explica.

O IDR-PR disponibiliza entre 60 a 80 touros Purunã anualmente e também oferece suporte de técnicos para acompanhar os pecuaristas, auxiliar no manejo sanitário, pastagem, genética e suplementação dos animais.

VERDADEIRO “BICHO DO PARANÁ”

Cada animal doado tem valor de mercado estimado entre R$ 40 mil e R$ 50 mil. A raça Purunã é resultado de mais de 30 anos de pesquisas, conduzidas pelo pesquisador José Luiz Moletta, considerado uma referência no setor agropecuário e que esteve no evento.

“O Paraná é o único estado brasileiro a ter uma raça própria. Sempre brinco dizendo que esse é o verdadeiro ‘bicho do Paraná’. A raça foi desenvolvida em 1989. Em 1995 conseguimos estabelecer um padrão e em 2016 conseguimos o registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento”, conta o doutor em Zootecnia e pesquisador do IDR-PR, José Luiz Moletta.

A Purunã foi desenvolvida a partir do cruzamento entre as raças Charolês, Aberdeen Angus, Caracu, Canchim, é reconhecida pela sua adaptabilidade às mais variadas condições de relevo, temperatura e eficiência na produção de carne de qualidade.

PIONEIRISMO

Um dos pioneiros na criação da raça Purunã no estado é Marcelo Staker. “Vim ao evento porque acho importante levar esses conhecimentos aos demais criadores e para cuidar de nossos animais. Começamos a inseminar as vacas na década de 1990 e em 1999 nasceram os primeiros bezerros com sangue Purunã”, conta.

Os municípios que fazem parte do Programa Estadual do Gado Purunã são Altamira, Campina da Lagoa, Moreira Sales, Ubiratã, Janiópolis e Campo Mourão.

MARCO HISTÓRICO

“A entrega dos touros Purunã é um marco aos pecuaristas que passam a ter acesso a uma genética superior, valorizando seus rebanhos e sua produção. Além disso, os convênios firmados com o Governo do Estado, como a doação de veículos e o apoio com maquinários, representam mais estrutura e condições para avançarmos no apoio técnico e na infraestrutura do campo. É um dia histórico para Campo Mourão e para a agricultura familiar do nosso município”, enfatizou o Secretário Municipal da Agricultura e Desenvolvimento Rural de Campo Mourão, João Marcos Feitoza.

A solenidade teve a presença do prefeito de Campo Mourão João Douglas Fabrício, da vice-prefeita Fátima Claro Nunes, de outras autoridades locais, de técnicos do IDR-PR, do Centro Universitário Integrado e do presidente do Sindicato Patronal Rural de Campo Mourão para a gestão 2023/2026, Cezar Bronzel.