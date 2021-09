Paratletas do Integrado conquistam medalhas nas Paralimpíadas Universitárias  

Os paratletas e acadêmicos do Centro Universitário Integrado, Leonardo Pauloski e Tharcys Gustavo conquistaram cinco medalhas de ouro e uma de prata nas provas de natação das Paralimpíadas Universitárias 2021. A competição foi realizada neste fim de semana no Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro, em São Paulo.

Leonardo ganhou ouro nos 50 metros livre, 100 metros livre e 50 metros borboleta na classe S6. Competindo na classe S10, Tharcys conquistou o ouro nas provas de 50 e 100 metros livre e a prata nos 100 metros borboleta.

Os paratletas são treinados pelo técnico William Rorato e contam com o patrocínio do Integrado, Fecam, Grêmio Mourãoense, Clinisport, Bolsa Atleta do Governo Federal e Geração Olímpica do Paraná.

As Paralimpíadas Universitárias são realizadas desde 2017 e têm por objetivo estimular a participação de estudantes universitários com deficiência física, visual e intelectual em atividades esportivas, promovendo assim ampla mobilização em torno do esporte.