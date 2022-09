Acorda Comcam e campanha de Natal na reunião da Acicam

A Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) divulgou no final de semana a pauta para a tradicional reunião mensal da entidade, que será realizada nesta quarta-feira (28/9), a partir das 18h30, no Auditório Marta Kaiser. Na ordem do dia para o encontro destacam-se o movimento apartidário Acorda Comcam e o lançamento da campanha promocional de Natal/2022.

Além de associados da entidade empresarial, as reuniões mensais da Acicam sempre contam com a participação de autoridades, lideranças da comunidade, representantes de instituições de apoio ao setor produtivo, populares e dirigentes de sindicatos e outras organizações patronais. A pauta também inclui, normalmente, a participação de convidados especiais.

A reunião desta quarta-feira será comandada pelo presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet, que convida os associados e a comunidade: “A participação de todos é muito importante, pois temas relevantes não apenas para o empresariado, mas também para o Município e a região serão tratados”. Vários outros assuntos deverão ser tratados no encontro.