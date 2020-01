Novidade: Integrado lança 10 novos cursos na modalidade EAD

O Centro Universitário Integrado lançou, no início de 2020, mais 10 novos cursos de graduação na modalidade Educação a Distância (EAD). Com os novos cursos, a Instituição passa a contar com mais de 20 cursos de graduação EAD, além de diversos outros cursos de Pós-Graduação EAD.

O Integrado é uma referência na Educação a Distância em toda a região, desde a inauguração de Polos de apoio em diversas cidades paranaenses até a qualidade dos cursos na modalidade. Os novos cursos lançados são: Ciências Biológicas (Licenciatura), Geografia, História, Secretariado Executivo, Tecnologia em Gestão de Cooperativas, Tecnologia em Gestão Financeira, Tecnologia em Gestão em Logística, Tecnologia em Gestão da Qualidade, Tecnologia em Gestão de T.I. e Tecnologia em Gestão do 3º Setor.

Os cursos de graduação EAD do Centro Universitário Integrado já estão disponíveis no site da Instituição. Para conhecer todos os cursos ofertados pelo Integrado e realizar a inscrição para o vestibular, que está com novas datas disponíveis, basta acessar o site: grupointegrado.br.