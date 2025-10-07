Mutirão atende 300 pacientes em urologia e reforça parceria entre Centro Universitário Integrado e saúde pública de Campo Mourão

O Centro Universitário Integrado, de Campo Mourão, realizou, neste sábado (04), um mutirão de atendimentos em urologia que beneficiou cerca de 300 pacientes da rede pública municipal. A ação, desenvolvida em parceria com a Prefeitura de Campo Mourão e a Secretaria Municipal de Saúde, teve como objetivo reduzir a fila de espera por consultas especializadas e, ao mesmo tempo, proporcionar uma experiência prática significativa aos acadêmicos de Medicina.

O mutirão, realizado no ambulatório da instituição, contou com a participação de 19 estudantes do curso de Medicina em diferentes etapas de formação, além de outros seis alunos que desenvolveram um estudo estatístico e epidemiológico com base nos atendimentos realizados.

Atendimento e ensino

Os atendimentos foram coordenados pelos professores e médicos urologistas Dr. Eufânio Saqueti e Dr. Flávio Mizzote, que destacaram a importância da iniciativa tanto para a população quanto para a formação médica. Os estudantes participaram ativamente da ação, realizando exames iniciais e acompanhando as consultas.

“Estamos aqui desenvolvendo um trabalho social, assistencial e educacional. Essa parceria com a Prefeitura permite dinamizar os atendimentos e acelerar a fila da Secretaria Municipal. Também é uma oportunidade para o Integrado mostrar todo o seu valor no campo assistencial”, explicou o Dr. Eufânio Saqueti.

Para o Dr. Flávio Mizzote, a ação responde a uma necessidade recente identificada no município. “Foi recentemente levantada a necessidade da nossa especialidade atuando na cidade de Campo Mourão. Hoje conseguimos atender a população que aguardava esses atendimentos e, ao mesmo tempo, unir isso ao ensinamento dos nossos alunos. É uma oportunidade única onde todos ganham, o município, os pacientes e o ensino”, conclui o professor.

Experiência para os estudantes

Segundo Maria Soares, gerente do ambulatório do Centro Universitário Integrado, o evento representa uma vivência significativa para os acadêmicos. “Hoje participam seis internos, que estão finalizando o curso, e sete do quarto ano. Normalmente, eles atendem em média oito pacientes por dia aqui no ambulatório. Atender 300 pacientes numa única ação vai enriquecer muito a vida acadêmica deles”, afirmou.

Além dos acadêmicos que participaram diretamente dos atendimentos, mais outros seis dos primeiros anos do curso realizaram um estudo estatístico e epidemiológico para mapear as principais doenças urológicas dos pacientes atendidos e o tempo de espera na fila da rede pública. “É uma oportunidade de fechar com chave de ouro essa fase da faculdade para os internos e uma visão muito ampla para os estudantes do ambulatório”, destacou Maria.

Ensino integrado à comunidade

A ação faz parte da proposta pedagógica do curso de Medicina do Centro Universitário Integrado, que valoriza a integração entre teoria, prática e compromisso social. “Iniciativas como essa fortalecem o papel do Integrado como parceiro ativo do sistema público de saúde. Nossos alunos precisam estar preparados não somente tecnicamente, mas também sensibilizados com a realidade da saúde na nossa região”, ressalta o diretor da escola de Medicina do Centro Universitário Integrado, Heber Amilcar Martins.

Para ele, eventos como esse reforçam o compromisso da instituição com a formação de profissionais que compreendem seu papel social e estão preparados para atuar de forma integrada com o sistema público de saúde, contribuindo efetivamente para a melhoria da assistência à população de Campo Mourão e região.