Medicina Veterinária do Integrado treina policiais que atuam com cães da PM

O curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Integrado realizou, na última semana, um treinamento para policiais que trabalham com cães do canil do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Campo Mourão. O treinamento foi ministrado pelos docentes e médicos veterinários da Instituição, Maisa Assis e Renato B. Zavilenski.

O curso, que foi realizado no Centro Veterinário Integrado, contemplou os seguintes aspectos: noções de contenção, apresentação de medicamentos, vias de administração, e reconhecimento de situações que podem indicar riscos para os cães em atividades policiais (desidratação, fratura, ferimentos com hemorragia, por exemplo).

De acordo com a coordenadora do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Integrado, Roberta Ribeiro Fernandes, esse tipo de treinamento é essencial já que os animais que fazem parte do canil do BPM necessitam de cuidados especiais.

“Estes animais treinados para a atividade policial apresentam grande valor, necessitando de cuidados especiais para preservação da integridade física em diferentes riscos a que são submetidos em sua rotina, como detecção de narcóticos e explosivos, rastreamento de pessoas, captura e imobilização de suspeitos, entre outros”, afirma Roberta.

Ela destaca que, muitas vezes, em situações da rotina da ação policial, os animais podem necessitar de cuidados do policial em campo. “Por isso, para os policiais que trabalham com eles, é essencial que eles possam realizar um primeiro atendimento de emergência, caso seja necessário, até a chegada de ajuda, por exemplo. E é nesse ponto que o treinamento focou”, explica a coordenadora.