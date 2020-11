Cirurgias eletivas estão suspensas nos prestadores que atuam na Covid-19

Decreto que será publicado nesta terça-feira (24) suspende por 15 dias a realização de cirurgias eletivas por parte dos prestadores de serviços que atuam na estratégia da Covid-19, que no caso do município é a Santa Casa. A medida foi adotada por conta da atual situação epidemiológica decorrente da pandemia de Coronavírus.

O texto do documento, assinado pelo prefeito em exercício Beto Voidelo, informa sobre a necessidade de ampliação de leitos de UTI e enfermaria Covid no município e, de consequência, a disponbilidade de mais equipes médicas para prestar atendimento aos pacientes.

A medida também está amparada na Resolução nº 1.116, de 14 de setembro de 2020, da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, que dispõe sobre a suspensão temporária de procedimentos cirúrgicos eletivos hospitalares com demanda de terapia intensiva no pós-operatório ou em pacientes sob anestesia geral, em face da escassez de medicamentos anestésicos e relaxantes musculares no Estado.