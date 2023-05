Integrado sedia Congresso Científico do Paraná

O 13º Congresso Científico e Cultural do Estado do Paraná (Conccepar) está confirmado para os dias 15 a 18 de maio e será realizado no Campus do Centro Universitário Integrado, em Campo Mourão. O evento terá 124 palestrantes nacionais e seis internacionais [da Argentina, Bolívia, Chile, Índia, Portugal, Turquia], minicursos, oficinas, mesas-redondas, jogos, apresentação de trabalhos e pesquisas, desafios, programação cultural, artística e sustentável.

Os organizadores estimam público superior a 3 mil pessoas, vindas de todo Brasil. As inscrições estão abertas e as vagas podem ser garantidas exclusivamente pelo site https://conccepar. grupointegrado.br/ até 12 de maio.

Nas edições anteriores, mais de 23 mil pessoas estiveram nos encontros para falar sobre ciência, cidadania, inovação, tecnologia, saúde, sustentabilidade e meio ambiente. Em 2023, o tema central do congresso será Educação Inovadora que Transforma.

“A educação é a atividade essencial de nossos trabalhos. Acreditamos que ela é uma importante ferramenta de transformação pessoal, que contribui para melhorar a sociedade e que também precisa se inovar a todo momento”, explica Mariana Pavanelli, supervisora de extensão do Centro Universitário Integrado e organizadora do evento.

ATRAÇÕES CULTURAIS

O Conccepar de 2023 será repleto de conhecimento e diversão dentro de um conceito de festival. As aberturas diárias ocorrem com atrações culturais e o público vai transitar em praças de alimentação e diferentes ambientes.

No dia 16, o grupo folclórico Pôr do Sol apresenta as típicas danças paranaenses. No dia 17, será vez do grupo ucraniano Stchastia exibir as tradições e costumes da Ucrânia. No dia 18, os integrantes do Ballet Educere apresentam diferentes modalidades de dança que incluem os estilos clássico, neoclássico e contemporâneo.

FAZEDOR DE POESIAS

Entre os palestrantes confirmados, destaque para o poeta, compositor e escritor Bráulio Bessa que desde os 14 anos rabiscava seus primeiros versos nos cadernos da escola. Em 2012 – com a criação de uma página na internet – sua poesia alçou voos distantes e encantou todo o Brasil.

Bráulio Bessa é considerado um dos maiores ativistas da cultura nordestina no mundo e autor dos livros Poesia que Transforma e Poesia com Rapadura – obras que permaneceram por diversas semanas nas listas de mais vendidos do Brasil. Além de poeta, Bráulio é um empreendedor social que promove ações em comunidades carentes.

Outros temas abordados nas conferências serão o empreendedorismo, o cenário econômico em 2023, as exportações e importações no Brasil, educação corporativa e aprendizagem nas organizações, o futuro do trabalho e o currículo por competência, biossegurança, o esporte como instrumento de transformação cultural e profissional e muito mais.

PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL

De olho nas questões ambientais, o Conccepar 2023 traz grande mudança na forma das apresentações. Os tradicionais banners de lona serão substituídos por painéis online. Os participantes também receberão um copo personalizado reutilizável e uma ecobag de tecido para guardar seus pertences e evitar o uso de descartáveis.

Os congressistas também ganharão um crachá com papel semente. “Ao término do evento, vamos plantar esses cartões de identificação em escolas públicas de Campo Mourão. Em cerca de dez dias, eles germinam em hortaliças e o ambiente será mantido e cuidado pelos alunos das escolas”, diz Mariana.

AÇÕES SIMULTÂNEAS

Paralelamente ao Conccepar, será realizado o 1º Simpósio Educacional Integrado. O objetivo é debater temas atuais em educação e sua relação com a formação no ensino fundamental, no ensino médio e na educação de jovens e adultos.

Outra atividade inédita que vai acontecer entre 15 a 18 de maio será a primeira edição do Prêmio Instituto Integrado de Inovação Educacional 2023. O prêmio é direcionado aos professores da Educação Básica do município de Campo Mourão, que podem inscrever suas ações educacionais com características de inovação e criatividade.

Os ganhadores receberão troféus, certificados e cerca de R$ 40 mil em bolsas de pós-graduação ofertadas pelo Centro Universitário Integrado.

O 13º Conccepar e o 1º Simpósio Educacional Integrado são realizados pelo Centro Universitário Integrado, Instituto Integrado de Ciência e Tecnologia – IN2 em parceria com as instituições estrangeiras Chandigarh University, da Índia, e Instituto Politécnico de Santarém, de Portugal.

O Prêmio Instituto Integrado de Inovação Educacional 2023 será realizado pelo Instituto Integrado de Ciência e Tecnologia – IN2.

SERVIÇO

O que: 13º Congresso Científico e Cultural do Estado do Paraná (Conccepar)

Quando: De 15 a 18 de maio

Onde: No Campus do Centro Universitário Integrado, que fica na rua Lauro de Oliveira de Souza, 440, Área Urbanizada II, Campo Mourão-PR

Informações e inscrições: Pelo site https://conccepar. grupointegrado.br/