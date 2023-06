Sindiscam realiza reunião com servidores da ação de avaliação de desempenho

Na manhã do último sábado, dia 17 de junho, o Sindiscam (Sindicato dos Servidores Municipais de Campo Mourão) realizou em seu auditório uma reunião com os servidores que fazem parte da Ação de Avaliação de Desempenho.

No encontro foi retirado dúvidas, repassadas informações e detalhes dos próximos passos para que os pagamentos ocorram. Participaram da reunião as advogadas Maria Rosália Modesto Ramos e Míria Maria Boll Peres que estão a frente do processo que se arrasta desde 1999.

O Processo Judicial foi julgado e o Sindicato teve êxito na causa. Com a decisão 792 servidores do Executivo, Legislativo, Fundações e Autarquias de Campo Mourão irão receber seus valores de indenização acrescida de correções. O valor total passa de R$ 900.000,00.

A lista completa está no site do Sindiscam. Os servidores que tem seu nome publicado deve entrar em contato nos números: 44 3523-2725, 44 99804-6892 ou 44 99803-0065.

A diretoria do Sindiscam também está a disposição para esclarecimentos na sede da entidade, que fica localizado na Rua Mato Grosso, 2712 e tem atendimento das 8h as 17h (não fechando para almoço).

Veja no site: https://sindiscam.org.br/todos/2023/sindiscam-realiza-reuniao-com-servidores-da-acao-de-avaliacao-de-desempenho/