Integrado realiza Mostra de Popularização do Conhecimento Científico e Indígena neste sábado

O Centro Universitário Integrado realiza neste sábado (26) a “Mostra de Popularização do Conhecimento Científico e Indígena”. O evento, que faz parte da 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), será realizado na Praça da Catedral São José, em Campo Mourão, a partir das 9h.

Além da apresentação das pesquisas realizadas pelos grupos de pesquisa e iniciação científica do Integrado, quem for até a praça poderá conferir uma exposição do conhecimento indígena com os integrantes da aldeia Guarani Verá Tupã i, que fica localizada no Barreiro das Frutas, distrito de Campo Mourão. No local também haverá brinquedos e doces gratuitos para as crianças.

A supervisora de extensão do Centro Universitário Integrado, professora Mariana Pavanelli, destaca a importância do evento para tornar as pesquisas realizadas na instituição acessíveis à comunidade. “Muitas vezes nos preocupamos em publicar os trabalhos em periódicos científicos, mas isso não está ao alcance da população. Dessa forma, a Mostra é uma iniciativa que visa propiciar o entendimento acerca das pesquisas, uma vez que tem como prioridade adotar falas e dinâmicas voltadas para quem não conhece o assunto”.

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) foi instituída pelo Decreto Presidencial de 9 de junho de 2004 e é realizada anualmente, sob coordenação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

A finalidade da SNCT é mobilizar a população, em especial crianças e jovens, em torno de temas e atividades de Ciência e Tecnologia, valorizando a criatividade, a atitude científica e a inovação

Serviço

O que: Mostra de Popularização do Conhecimento Científico e Indígena

Quando: Sábado (26/11), a partir das 9h.

Onde: Praça da Catedral São José – Campo Mourão

Quanto: gratuito