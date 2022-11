Espetáculos selecionados para a Mostra Cultural de Natal

A Associação Sou Arte (ASA), responsável pela execução do projeto “Atividades Culturais Campo Mourão Cidade Natal 2022 – PRONAC 210285”, realizou na última terça-feira (22/11) a avaliação e seleção das propostas inscritas no edital de chamamento para a Mostra Cultural. O evento faz parte da programação artística do projeto.

Vinte e cinco grupos inscreveram-se nas categorias “A” e “B”. Na avaliação foram levados em conta os seguintes critérios: currículo da equipe principal do projeto, criatividade, originalidade e qualidade da proposta, adequação ao formato do evento e a viabilidade técnica e orçamentária da proposta.

Dentre os selecionados estão: Acordes e Encontros (música), Orquestra Viola do Campo (música), Vesná (dança), Pôr do Sol (dança), Banda Influência (música), Timbó (música), Os Caravelho (música), Oversong (música), Sapatos Elétricos (música) e Grand Class (dança).

A Mostra Cultural do projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal 2022” terá apresentações de 10 grupos que se enquadraram nas categorias “A” – Espetáculos de Artes Cênicas (dança, circo, teatro). Na categoria “B” foram selecionados espetáculos de música, além de apresentações de coreografias na Mostra de Dança (que visa abrir espaço para grupos diversos formados por pessoas físicas que não atendem a categoria “A” e “B”).

A programação da Mostra Cultural será desenvolvida de 9 a 23 de dezembro, na praça da Catedral de São José, com – no mínimo – duas atrações por dia. Sempre com início às 20 horas Além das apresentações, a programação contará com artistas performáticos que estarão interagindo com os espectadores na ambientação, com um momento especial no “Quintal do Noel”, espaço destinado ao Papai Noel, com apresentações diárias e a emocionante neve para alegrar as crianças.

A presidente da ASA, Raquel Cruz, ressalta “a qualidade artística de todos os grupos inscritos, inclusive de outros estados. A comissão julgadora realmente teve muito trabalho para analisar dentro os critérios estabelecidos e selecionar as 10 propostas finalistas”, finaliza.

O projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal 2022” é desenvolvido através de recursos captados por meio da Lei de Incentivo à Cultura, por meio do Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura, com execução a cargo da Associação Sou Arte.

Os patrocinadores, neste ano, são a Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Copel, Sanepar, Fomento Paraná, Paraná Supermercados, Integrado e Unimed Campo Mourão. Conta ainda com o apoio do Município de Campo Mourão, Governo do Estado, Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial).