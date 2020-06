Integrado realiza Drive-Thru Solidário em prol de entidades de CM neste sábado (27)

O Grupo Integrado realiza, neste sábado (27), a primeira edição do Drive-Thru Solidário. A ideia é possibilitar que a população consiga fazer o bem sem sair do carro e sem colocar a saúde em risco. O evento tem início às 13h30, em frente ao Colégio Integrado, na Avenida Irmãos Pereira, 670 – Centro – Campo Mourão (PR).

No esquema Drive-Thru, a população só precisa ir com o carro e levar as doações, que podem ser alimentos, produtos de higiene pessoal ou produtos de limpeza. As equipes do Grupo Integrado farão o recolhimento dos donativos que, posteriormente, serão destinados à APAE, Igreja Católica e Igreja Presbiteriana, de Campo Mourão.

Serviço

Drive-Thru Solidário – Grupo Integrado

Dia: 27/07/20 – sábado

Local: Colégio Integrado (Av. Irmãos Pereira, 670 – Centro)

Horário: das 13h30 às 17h