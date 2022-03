Integrado promove XIX Mostra IntegradoAgro neste sábado

A agropecuária nacional passa por um processo crescente de avanços tecnológicos e de integração com outras áreas do saber, se transformando em um mercado multi. Pensando nisso, o Instituto Integrado de Ciência e Tecnologia (IN2) promove em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR) e o curso de Agronomia do Centro Universitário Integrado, no próximo sábado (5), a 19ª edição da Mostra IntegradoAgro.

Estruturado como um dia de campo, o evento ganhou novas atrações para a edição deste ano, tornando-se um programa para toda a família. Entre as novidades da Mostra, que será realizada das 9h às 17h, no Câmpus do Centro Universitário Integrado, estão a participação de agentes financeiros e produtores da agroindústria familiar, a exposição de maquinários modernos e participação do curso de Medicina Veterinária com uma unidade para orientações sobre alimentação animal.

Segundo os organizadores, o objetivo do evento é reunir estudantes, produtores rurais e empresas do Agronegócio para troca de experiências e informações sobre práticas e inovações do setor. Além disso, é uma oportunidade para os acadêmicos conhecerem a realidade do mercado de trabalho.

Vale lembrar que quem for visitar a Mostra deverá seguir todos os protocolos de prevenção à Covid-19: utilizar máscara, manter distanciamento social e higienizar as mãos com álcool em gel.

Serviço

O que: XIX Mostra IntegradoAgro

Quando: 5 de março de 2022

Onde: Câmpus – Centro Universitário Integrado – Rua Lauro de Oliveira Souza, 440.

Quanto: Gratuito