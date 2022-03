Casos de covid continuam em queda em Campo Mourão

Dia após dia os números da covid-19 seguem caindo em Campo Mourão. Nesta quarta-feira foram registrados pela Secretaria Municipal de Saúde, apenas 29 casos e 93 recuperados. Com isso, os casos ativos também reduziram para 880.

Nos hospitais, a ocupação de leitos SUS para a covid na enfermaria está em 50%, com quatro internamentos – dois mourãoenses, um de Peabiru e outro de Mamborê. NA UTI a ocupação está em 30%, com três pacientes, de Iretama, Quinta do Sol e Terra Boa.