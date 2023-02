Integrado promove webinar sobre inovação no aprendizado para o agronegócio

Na quinta-feira, 23 de fevereiro, às 19h, a Vertical do Agro do Grupo Integrado realizará o webinar “Agro do Futuro: inovações e novas formas de aprender” para debater a inovação nos modelos de aprendizagem para o agronegócio. O evento, que é aberto à comunidade, será transmitido no canal da instituição no YouTube e os interessados podem se inscrever no pelo link: http://bit.ly/40VXsXr

No seminário online, Jeferson Vinhas, CEO do Grupo Integrado; Dalana Matos, Head de Learn Experience do AgTech Garage e Fábio Guerra, Head Brasil e Paraguai da Syngenta Seeds e sócio da Cumbre discutirão os desafios, as oportunidades para o profissional do futuro no agronegócio e as competências exigidas pelo mercado atual. O bate-papo será moderado por Rafael Zampar, Diretor de Negócios do Grupo Integrado.

VERTICAL DO AGRO

A Vertical do Agro do Grupo Integrado é um ecossistema inovador no Brasil, com soluções diferenciadas que ajudam a gerir a carreira do estudante desde quando ele pensa em fazer a graduação superior até depois de formado. A iniciativa se baseia em três pilares que envolvem educação, inovação e sustentabilidade.

Serviço

Webinar “Agro do Futuro: inovações e novas formas de aprender”

Data: Quinta-feira, 23/02/2023

Horário: às 19h

Inscrições: pelo link http://bit.ly/40VXsXr