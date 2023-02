Caçador é encontrado morto entre Fênix e Barbosa Ferraz

Um homem foi encontrado morto na noite dessa quarta-feira, 15, em uma área de mata, na localidade conhecida por Valadão, entre os municípios de Barbosa Ferraz e Fênix. A vítima, identificada por Josiel Monteiro, 36 anos, teria saído cedo de casa para caçar e não retornou.

O corpo foi encontrado ao lado de sua moto, em uma área de difícil acesso. O corpo foi encaminhado ao IML de Campo Mourão para exame de autópsia, que vai concluir se a morte foi de causa natural ou assassinato.

A suspeita é de que pode ter ocorrido um disparo acidental quando a vítima caçava pela região. Conforma informações do blog Colunanews, o corpo apresentava uma perfuração de arma de fogo na região do abdômen, de baixo para cima, provocada pelo disparo de uma espingarda calibre 22, com cano brocado.

A morte de Monteiro será investigada pela delegacia da Polícia Civil de Engenheiro Beltrão.