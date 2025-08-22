Integrado oferece curso gratuito em Tecnologia da Informação

Os estudantes do ensino médio, da área técnica ou as pessoas em transição de carreira e que desejam adquirir novos conhecimentos em Tecnologia da Informação (TI) estão convidados a participar do II Bootcamp4all; um treinamento intensivo, prático, gratuito, ofertado pelo Centro Universitário Integrado e que vai ajudar no desenvolvimento de novas habilidades e competências digitais.

As inscrições já estão abertas, seguem até o dia 30 de agosto e podem ser feitas pelo https://betech.grupointegrado.br/evento/3/ii-bootcamp4all São oferecidas 50 vagas e a lista com o nome dos aprovados sairá no dia 3 de setembro, no mesmo link.

As aulas serão realizadas entre os dias 8 de setembro a 7 de outubro, de segunda à quinta-feira, das 19h30 às 22h30, em formato online e com transmissão ao vivo. Ao término, quem tiver frequência mínima de 75% nas atividades poderá solicitar o certificado de participação.

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

O II Bootcamp4all é a oportunidade para quem deseja expandir horizontes profissionais, conhecer o mundo da tecnologia e sem gastar nada. A capacitação pode ser feita inclusive por quem não entende do assunto e nem é da área de informática.

As aulas serão ministradas por especialistas atuantes no mercado, que vão garantir uma conexão entre teoria e prática. Entre os assuntos que serão apresentados estão o desenvolvimento de sites responsivos e dinâmicos, as tecnologias HTML, CSS, JavaScript e desafios reais do mercado de trabalho.

“Os participantes terão a chance de desenvolver habilidades técnicas e comportamentais. Serão oferecidas muitas atividades práticas, que vão estimular o potencial criativo e a inovação em cada um”, explica o coordenador do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS) do Centro Universitário Integrado, Anderson Mine Fernandes.

Esse já é o nono Bootcamp na área de tecnologia da informação que o Integrado realiza; todos gratuitos. Mais de 200 pessoas – de Campo Mourão, outros municípios e estados – já aproveitaram essas capacitações para se desenvolver profissionalmente.

REDE DE TALENTOS EM TECNOLOGIA

A iniciativa faz parte da BeTech Integrado; vertical de tecnologia do Grupo Integrado focada em desenvolver talentos para a área de tecnologia e conectá-los ao mercado de trabalho.

A plataforma oferece diversos cursos de graduação presencial, semipresencial e EAD – como Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Mídias Digitais, Sistemas para a Internet – e pós-graduação em Banco de Dados, Engenharia de Software e MBA em DevOps, DevSecOps e Cloud.

“O programa também cria uma rede de talentos – com foco em habilidades práticas e alta empregabilidade – que beneficia estudantes, profissionais em transição de carreira e a sociedade. Por isso, quem aproveita essas capacitações gratuitas têm grandes chances de alavancar a carreira e se destacar no mercado de trabalho”, completa o coordenador do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS) do Centro Universitário Integrado, Anderson Mine Fernandes.

SERVIÇO

O que: II Bootcamp4all; treinamento intensivo para quem deseja ingressar no mercado de tecnologia ou aprimorar competências digitais

Quem pode participar: Estudantes do ensino médio, da área técnica ou as pessoas em transição de carreira

Quando vai acontecer: Entre 8 de setembro a 7 de outubro, de segunda à quinta-feira, das 19h30 às 22h30, em formato online e com transmissão ao vivo

