Calor no inverno em todo o Paraná deve durar apenas dois dias, prevê Simepar

A montanha-russa nas temperaturas previstas para esta semana segue rodando no Paraná. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os termômetros devem registrar os valores mais altos nesta sexta (22) e sábado (23). Mas a alegria dos fãs de calor não durará muito: entre a noite de sábado e o domingo (24), com a aproximação de uma nova frente fria, as temperaturas voltam a cair.

O calor já vinha sendo marcante todas as tardes desde o último fim de semana, principalmente na região Noroeste. Entre terça (19) e quarta-feira (20), entretanto, uma frente fria passou pelo Paraná, trazendo chuva e um leve declínio nas temperaturas. As rajadas de vento passaram de 68km/h em cidades como Cascavel e Ubiratã.

Na terça-feira (19) as temperaturas máximas ficaram acima de 30°C em Altônia, Capanema, Palotina, Paranavaí, Santa Helena e São Miguel do Iguaçu. A máxima mais baixa foi em Fazenda Rio Grande: 16,8°C. Já na quarta-feira (20), a máxima mais alta do Estado foi de 28,9°C, em Antonina.

A quinta-feira (21) começou com o predomínio de sol em todas as regiões. As temperaturas se elevam ao longo do dia: na faixa Leste podem chegar aos 25°C, e durante a tarde existe a possibilidade de pancadas de chuva passageiras, localizadas, com algumas trovoadas.

No Oeste e Noroeste as máximas podem ultrapassar os 30°C novamente. No Norte e Norte Pioneiro podem chegar a 28°C. Na região Central as máximas não passam dos 26°C e, no extremo Sul, chegam a 21°C durante a tarde.

“Durante a noite, existe a possibilidade para pancadas de chuva nas regiões Oeste, Sudoeste e Noroeste, especialmente na divisa com o Mato Grosso do Sul e na fronteira com os países vizinhos, que também serão passageiras associadas ao processo de formação de uma frente quente que vai trazer instabilidades temporais no Rio Grande do Sul”, explica Leonardo Furlan, meteorologista do Simepar.

FIM DE SEMANA

Na madrugada da sexta-feira (22), os ventos fortes devem retornar ao Oeste e serão registrados também no Sudoeste e Noroeste até o início da manhã. “Vamos perceber um aumento dos ventos do quadrante norte em virtude do fluxo de calor e umidade que vem da Bacia Amazônica para o sul do país”, detalha Furlan.

As temperaturas sobem muito na sexta, podendo ultrapassar os 35°C no Oeste e Noroeste, os 32°C no Norte Pioneiro e Norte Central, e os 30°C na Região Metropolitana de Curitiba, no Litoral e nos Campos Gerais. No sábado (23) os termômetros continuam registrando máximas acima dos 30°C em todo o Estado, com exceção das cidades do extremo Sul, ao redor de Palmas e General Carneiro, que terão máximas um pouco menores. Loanda, por exemplo, pode chegar aos 37°C.

Da tarde para a noite de sábado, a formação de uma nova frente fria no Rio Grande do Sul começa a mudar o cenário do tempo no Paraná. “Esta frente fria vai avançar lentamente pelo Sul do país, e deve trazer o retorno das instabilidades na divisa de Santa Catarina com o Paraná. Da tarde para a noite de sábado já perceberemos uma mudança na direção dos ventos e o retorno das instabilidades no Oeste, Sudoeste e Sul do Paraná, inclusive com a possibilidade de temporais localizados”, afirma Furlan.

Ao longo da noite de sábado e madrugada do domingo (24), essas instabilidades e essa mudança na direção dos ventos se espalham para todas as regiões paranaenses. A chuva será localizada, de fraca a moderada intensidade. Por este motivo, domingo será um dia mais frio. As temperaturas máximas devem ficar ao redor de 20°C apenas, na metade sul paranaense.

“As temperaturas mínimas vão ocorrer no período da noite, mas já durante a madrugada se perceberá uma queda expressiva nas temperaturas. Na metade norte ainda se perceberá temperaturas mais elevadas, mas abaixo do que será registrado na sexta e no sábado”, explica Furlan.

A condição de nebulosidade, com chuvas e instabilidades durante todo o dia, por todo o Estado, segue na segunda-feira. A partir de terça, algumas regiões voltam a ter predomínio de sol.

Como as temperaturas altas durarão apenas dois dias por todo o Paraná, não se configura condição de veranico ou onda de calor neste fim de semana.

Agência Estadual de Notícias