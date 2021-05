Evento discutirá com as micros e pequenas empresas a participação em licitações

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão – CODECAM, por meio da Câmara Temática de Comércio e Serviço, estão desenvolvendo uma ação contando com as entidades parceiras: Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, SEBRAE, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Observatório Social de Campo Mourão, sobre a importância da participação das Micro e Pequenas Empresas (MPE’s) em processos de compras públicas, por meio de licitações.

O evento acontecerá dia 25 de maio, às 8h00min de forma remota, a nível regional e, visa discutir as oportunidades de crescimento por meio de compras públicas para as MPE’s, além dos impactos positivos da participação das mesmas em seus respectivos municípios. Por exemplo, possibilidades de promover o desenvolvimento econômico local, gerar empregos e melhorar o desempenho das empresas, mesmo durante o cenário de pandemia sanitária global.

De acordo com dados do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), só em 2020, foram abertas 626.883 Micro e Pequenas empresas em todo o país. Desse total, 535.126 eram microempresas (85%) e 91.757 (15%) eram empresas de pequeno porte. Além disso, as MPE’s geram 27% do PIB do Brasil, 52% dos empregos formais e 40% da massa salarial.

Nesta perspectiva, o Presidente do CODECAM, o empresário Newton Leal, aponta que, para promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável das MPE’s, é necessário proporcionar conhecimento e capacitações. Logo, esta ação conjunta com as universidades e a sociedade civil organizada para as empresas, poderá ter um impacto positivo a médio e longo prazo.

Para o Professor Dr. Jorge Candido da UTFPR, com a pandemia que se propagou pelo Brasil, houve aumento das dificuldades dos micros e pequenos empresários em manter suas atividades, como para obter novos financiamentos.

Logo, viu-se a necessidade de elaboração de uma ação de conscientização junto às MPE’s, para incentivá-las a participar de processos licitatórios governamentais, sejam eles municipais ou estaduais. Esta ação visa aumentar a participação de empresas do município de Campo Mourão e região nos processos licitatórios, a fim de garantir a manutenção destas neste período de pandemia e auxiliá-las no seu crescimento por meio de compras públicas.

As inscrições para o evento poderão ser feitas pelo link: https://forms.gle/uqGesTh4ddQH2pCD6 e maiores informações pelo telefone (44) 99154-4848.