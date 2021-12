Integrado lança programa que permite ao estudante cursar a graduação e pagar depois de empregado

O Centro Universitário Integrado acaba de adotar uma nova modalidade de financiamento estudantil chamada ISA (Income Share Agreement), onde o estudante só começa a pagar pelo curso quando estiver empregado.

A princípio, o programa estará disponível para os interessados em cursar Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS) e contará com um processo seletivo diferenciado. Os interessados podem conferir o edital no site grupointegrado.br e se inscrever no processo seletivo até o dia 10 de janeiro de 2022. Além da prova on-line, que será disponibilizada no dia 14 de janeiro, das 13h às 17h, os candidatos ao programa passarão por entrevista com uma banca avaliadora.

Segundo Alan Fonseca, Diretor de Operações do Grupo Integrado e idealizador do programa na instituição, a escolha em disponibilizar o ISA para os interessados no curso de TADS é estratégica. “Com a transformação digital imposta pela pandemia, a demanda por profissionais de tecnologia aumentou consideravelmente. É um setor que está aquecido e que, sem dúvidas, permitirá ao nosso estudante inserir-se no mercado de trabalho sem grandes dificuldades”, explicou.

Segundo uma estimativa da Brasscom (Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais), até 2025 o setor de tecnologia deve criar 797 mil novas vagas de trabalho e faltarão 532 mil profissionais para ocupar essas posições.

Ainda de acordo com Fonseca, a oferta do novo modelo de financiamento estudantil também reflete a qualidade do ensino oferecido pelo Integrado. “Nós confiamos tanto na formação que oferecemos aos nossos estudantes, que não temos dúvidas que eles não encontrarão dificuldades para atuar na área e desenvolver uma carreira de sucesso”, explicou o Diretor de Operações.