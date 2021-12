Reservatório do Parque Estadual Lago Azul recebe 300 mil alevinos

Um total de 300 mil alevinos de várias espécies foram soltos no reservatório do Lago do Parque Estadual Lago Azul na manhã desta sexta-feira (03). Foi a maior soltura de peixes nativos da história do lago, que se tornou uma das principais áreas de lazer do município. A ação foi realizada pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, através do programa “Rio Vivo”, em parceria com o município, Rotary, associação de pescadores, entre outros.

Mais uma vez o ponto de soltura foi a Associação dos Funcionários Aposentados do Banestado. O evento contou com a presença do prefeito Tauillo Tezelli, do secretário estadual Márcio Nunes, secretária municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Shelly Nogueira, a vice-prefeita Fátima Nunes, alunos da rede estadual, representantes de órgãos ambientais, da empresa responsável pela gestão e operacionalização do reservatório (Enel), Rotary, entre outros.

“É uma satisfação estar aqui como secretário estadual num ato tão importante como esse que coloca o Paraná como referência em sustentabilidade nessa parceria com as universidades, Ibama e vários órgãos. O repovoamento dos rios é realizado após análise genética com ênfase na educação ambiental”, explicou o secretário Márcio Nunes.

O prefeito Tauillo destacou que o reservatório da Usina Mourão é um espaço de lazer do município, especialmente para os apreciadores da pescaria. “Com o repovoamento possibilita que o local seja cada vez mais frequentado. É uma parceria muito importante com nossos deputados e o secretário Márcio Nunes, que tem nos ajudado muito na área ambiental, contribuindo para melhorar a qualidade de vida da população”, completou, ao enfatizar os investimentos feitos pelo município para melhorar o acesso ao local.