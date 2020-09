Integrado lança nova modalidade de Pós-Graduação

Pensando em sempre oferecer o que há de mais atual em metodologias de ensino, o Centro Universitário Integrado acaba de lançar uma nova modalidade de Pós-Graduação: a Pós Live.

Com uma metodologia de ensino inovadora e alinhada às necessidades do mercado, o novo programa de Pós-Graduação do Integrado permite ao profissional que deseja se especializar, alinhar flexibilidade e interatividade. Isso porque no novo modelo o aluno pode optar por assistir às aulas ao vivo ou rever as aulas gravadas, onde e quando quiser. Além disso, os profissionais contam com a facilidade de não precisarem se deslocar para estudar.

Entre os diferenciais da Pós Live estão: aulas 100% ao vivo, contato em tempo real entre professores e alunos, possibilidade de networking com os colegas de turma, acesso completo às gravações das aulas para consulta e revisão, menor custo e professores com experiência acadêmica e renome no mercado.

Inicialmente, serão disponibilizadas duas opções de curso na modalidade Pós Live: Proteção de Plantas e Tecnologias Educacionais e Metodologias Ativas. O primeiro é voltado aos profissionais das Ciências Agrárias que desejam se capacitar para atuar na área de fitossanidade. Já o segundo é destinado aos profissionais da área de Educação que queiram se especializar nas novas tecnologias e diretrizes pedagógicas.

Com o mercado de trabalho cada vez mais disputado, a qualificação profissional é a melhor forma de se destacar da concorrência. Desta forma, um curso de pós-graduação é a oportunidade de adquirir mais experiência e tornar-se especialista na área de atuação.

Para saber mais sobre os cursos da Pós Live, acesse o site www.grupointegrado.br/cursos/posgraduacao/pos-live