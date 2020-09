Polícia Civil oferecerá mais de 100 cursos de aperfeiçoamento

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) oferecerá mais de 100 cursos de aperfeiçoamento para servidores do Interior e da Capital até o final de 2021. Serão 31 tipos de cursos para os policiais civis distribuídos em sete áreas. A maior parte, 61, será ministrada no interior, outros 43 em Curitiba e cinco na modalidade de ensino a distância.

Na área de Técnicas Policiais, Armamento e Tiro são três opções. O curso de Atualização em Armamento e Tiro terá 25 edições, 22 delas em cidades do Interior e três na Capital. Haverá também os cursos de Técnicas e Procedimentos Policiais, que terá 10 edições (seis no Interior e quatro em Curitiba), e o de Habilitação para Uso e Manuseio de Fuzil, com quatro edições, todas no Interior.

Além das práticas previstas, os policiais inscritos terão oportunidade de atirar no caminhão simulador de tiro, veículo adaptado para aperfeiçoamento.

Na área de Atendimento Pré-hospitalar (APH) serão dois cursos: o APH em Combate, com cinco edições no Interior, e o curso de Extensão em Suporte Básico de Vida, com duas em Curitiba.

No segmento de Inteligência Policial haverá 11 opções – o maior número – com cinco edições na Capital, cinco no Interior e duas a distância. Os cursos de Análise de Risco e o de Introdução à Atividade de Inteligência são algumas das alternativas.

Em Investigação Policial serão sete temas. Para a Curitiba estão previstas sete edições e no Interior serão cinco. Entres os cursos, Investigação de Crimes Cibernéticos e o de Escuta Especializada para Crianças e Adolescentes.

A área de Procedimentos de Polícia Judiciária terá quatro tipos de cursos. Quatorze serão ministrados para servidores no Interior do Estado e quatro para policiais de Curitiba. A capacitação em E-Protocolo Digital e o curso de Atualização para Servidores do Instituto de Identificação e Conveniados estão na lista de oportunidades.

Em pós-graduação a PCPR oferecerá dois tipos de curso. A formação de escrivães de polícia acontecerá em Curitiba e a distância. Já o curso de Análise em Segurança Pública terá cinco edições na Capital e duas de forma remota.

Estão planejados ainda dois cursos na área de Policiamento Comunitário. A Capacitação sobre Drogas e o Ciclo de Palestras Continuado sobre Direitos Humanos ocorrerão em Curitiba.

Agência Estadual de Notícias